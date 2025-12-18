Haber Tarihi: 18 Aralık 2025 17:12 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 17:12

Galatasaray-Başakşehir maçında Osimhen neden yok, kimler eksik, kimler cezalı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! Galatasaray A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i sahasında ağırlamaya hazırlanırken karşılaşma öncesinde kadro durumu, eksikler ve muhtemel 11 büyük merak konusu oldu. Galatasaray-Başakşehir maçında Osimhen neden yok, kimler eksik, kimler cezalı sorgulanıyor.

''Galatasaray-Başakşehir maçında Osimhen neden yok, kimler eksik, kimler cezalı?'' sorusu gündeme geldi. Eksiklerin fazla olması nedeniyle Galatasaray'ın sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağı merak edilirken, teknik heyetin rotasyona gitmesi bekleniyor.
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OSIMHEN NEDEN YOK?

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunduğu için RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Nijeryalı futbolcu, ülkesinin turnuva hazırlıkları kapsamında kadrodan ayrılkdığı için Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır maç kadrosunda yer almayacak. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da forma giyemeyecek. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'na giden Victor Osimhen'in yanı sıra Mario Lemina ve Ismail Jakobs da Başakşehir maçında görev alamayacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR İLK 11 (MUHTEMEL)

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Sara, İlkay, Yusuf Demir, Ahmed, Icardi

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Umut, Berat, Harit, Fayzullaev, Shomurodov, Bertuğ
