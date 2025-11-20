TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025-2026

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut hedefiyle yoğun ilgi görüyor. TOKİ tarafından yürütülen dev projede başvurular bankalar ve e-Devlet üzerinden alınırken, süreç 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvurusunu tamamlayan vatandaşların gündeminde ise, "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Konut teslimleri hangi tarihte yapılacak?" soruları yer alıyor. İşte projeye dair merak edilenler…

Kura Çekimleri 29 Aralık'ta Başlıyor



TOKİ tarafından yayımlanan takvime göre, 81 ilde 500 bin vatandaşı ev sahibi yapacak olan dev projede kura maratonu 2025 yılının son günlerinde başlayacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri şu tarihler arasında belirlenecek:

Kura Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025

Kura Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2026

Yaklaşık iki ay sürecek olan bu süreçte, her il ve ilçe için ayrı ayrı noter huzurunda çekilişler yapılacak.

Başvurularda Son Günler Yaklaşıyor



Henüz başvurusunu yapmayanlar için süre daralıyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde, banka şubelerinden (Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım) yapılan başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek? Kura çekilişleri tamamlandıkça, sonuçlar anlık olarak TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca kura törenleri TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Konutlar Ne Zaman Teslim Edilecek?



TOKİ'nin planlamasına göre, hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları Şubat 2026 itibarıyla çekilecek. Gayrimenkul satış sözleşmeleri de aynı dönemde imzalanmaya başlanacak. İnşaatların tamamlanması ve anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.

Önemli Hatırlatma: Başvuru bedeli olan 5.000 TL'yi yatıran ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru ücretlerini banka şubelerinden veya ATM'lerden iade alabilecekler.