22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Galatasaray'da Andre için transfer planı!

Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre için kiralama seçeneğini değerlendiriyor.

calendar 22 Aralık 2025 09:06
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Andre için transfer planı!
Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan bazı isimler ortaya çıktı. Galatasaray'ın geniş listesinde Fransa Ligue 1'de forma giyen iki isim yer alıyor.

Bu isimlerden ilki Rennes forması giyen Djaoui Cisse iken sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim ise Lorient forması giyen Arthur Avom.


LİSTEDE İLK SIRADA

İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Andre ise Galatasaray'ın orta saha için transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

KİRALAMA SEÇENEĞİ

Galatasaray, Andre için ilk olarak kiralama seçeneğini değerlendiriyor.

WOLVES İLE SÖZLEŞMESİ

Andre, bu sezon Wolverhampton forması altında 19 maçta sahaya çıktı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun, kulübü Wolverhampton ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
