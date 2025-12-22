Galatasaray'da Andre için transfer planı!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan bazı isimler ortaya çıktı. Galatasaray'ın geniş listesinde Fransa Ligue 1'de forma giyen iki isim yer alıyor.
Bu isimlerden ilki Rennes forması giyen Djaoui Cisse iken sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim ise Lorient forması giyen Arthur Avom.
LİSTEDE İLK SIRADA
İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Andre ise Galatasaray'ın orta saha için transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
KİRALAMA SEÇENEĞİ
Galatasaray, Andre için ilk olarak kiralama seçeneğini değerlendiriyor.
WOLVES İLE SÖZLEŞMESİ
Andre, bu sezon Wolverhampton forması altında 19 maçta sahaya çıktı.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun, kulübü Wolverhampton ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
