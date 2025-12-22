Türkiye Kupası'nda 'Eksik' derbi: Fenerbahçe - Beşiktaş!

SPORX - Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İki takımda bu derbi öncesi eksikler dikkat çekiyor.
AFRİKA KUPASI NEDENİYLE YOKLAR
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Kupası'na gittikleri için bu derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise El Bilal Toure ve Wilfred Ndidi, bu turnuvada mücadele edecekleri için derbide olmayacaklar.
SAKATLIKLAR
Türkiye Kupası'ndaki derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe'de; Anderson Talisca, Archie Brown, Edson Alvarez, Nelson Semedo ise sakatlıkları nedeniyle dev maçta takımlarını yalnız bırakacaklar. Beşiktaş'ta ise; Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Tammy Abraham'ın ise ciddi bir durumu bulunmuyor.
GEÇEN YILDAN CEZA!
Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in de kupada geçen yıldan kalma cezası bulunuyor. Fred de Beşiktaş derbisi öncesi eksik listesinde bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE DİĞER İSİMLER
Fenerbahçe'de Afrika Kupası'na giden, cezalı ve sakat futbolcuların yanı sıra Ederson ve Jhon Duran da izinli oldukları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada olamayacak. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun da kadro dışı durumları devam ediyor.
ORTA SAHADA SADECE İSMAİL
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve Fred'in yokluğu nedeniyle tek orta saha olarak İsmail Yüksek kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun bu bölgede Bartuğ Elmaz ve Sebastian Szymanski gibi alternatifleri bulunuyor.
SANTRFORDA KİM OLACAK?
Fenerbahçe'de derbi öncesi santrfor bölgesinde de belirsizlik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran izinli, En-Nesyri Afrika Kupası'na gitti ve Cenk Tosun ise kadro dışı durumda bulunuyor. Fenerbahçe'de zaman zaman bu bölgede oynayan Anderson Talisca da sakatlığı nedeniyle derbi forma giyemeyecek. Domenico Tedesco'nun bu bölgede yapacağı tercih büyük bir merakla bekleniyor. İtalyan teknik adamın elinde bu bölge için Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio gibi isimler bulunuyor.
RAFA SILVA'NIN DURUMU
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenmiyor.
Ligde 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil olan ancak karşılaşmadan önce ısınma bölümünde isteksiz tavırları dikkati çeken Portekizli futbolcu, söz konusu mücadelede süre almamıştı.
Fiziksel olarak hazır olmadığı öğrenilen Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon 16 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, son olarak ligdeki Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.
NE DEDİLER?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupadaki Beşiktaş derbisi için şu sözleri kullandı;
"Bir sonraki maçımız kupada Beşiktaş'a karşı. Zorlu ve iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Yapmamız gereken şey, hızlı şekilde toparlanıp o maça iyi şekilde hazırlanmak ve elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıkmak."
SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ
Rizespor maçının ardından özellikle eksiklere dikkat çeken ve oyuncu değiştirmekte zorlandığını söyleyen Sergen Yalçın, şu açıklamayı yaptı:
"5-6 Türk oyuncuyla oynuyoruz. Bizim kadar oynatan yoktur. 5 altyapı oyuncusuyla sahadaydık. Kolay değil, onlar için de zor. Uzun süre alan oyuncular da değiller. Tempolu oyunda savaşmaları önemli. Taylan'a uzun zaman sonra şans verdik, hatalar oluyor ama normal. Genç oyuncuyla oynayınca hatalar olacak.
Milot'u kenarda, Cerny'i öbür tarafta başlattık, sonra değiştirdik. Tammy sakatlanınca işler zorlaştı çünkü alacağımız oyuncu yok. Oyuncu değiştirirken 10 dakika düşünüyoruz. Beşiktaş hocasıyım bu kadar düşünmemem lazım kenarda."
LİGDE FENERBAHÇE KAZANDI
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında bu sezon Dolmabahçe'de karşılaştı. Beşiktaş, evindeki maça çok iyi başladı ve 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu ile ezeli rakibi karşısında 2-0'ı buldu.
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, 25. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da bu pozisyonda itirazlarının ardından kırmızı kart gördü ve maçın kalan dilimini tribünden takip etti.
FENERBAHÇE'DEN GERİ DÖNÜŞ
Fenerbahçe ise Orkun Kökçü'nün kırmızı kartının ardından geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler, 32. dakikada İsmail Yüksek ve 45+3. dakikada Marco Asensio ile devreye 2-2 eşitlikle gitti.
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 83. dakikada attığı golle 2-0'dan geri gelerek Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın eksikleri ile birlikte derbide sahaya çıkacak 11'ler ile kupada ortaya çıkacak sonuç da büyük bir merakla bekleniyor.
KUPADA İLK 11'LER NASIL OLMALI?
TIKLA VE DERBİ 11'LERİNİ KUR
