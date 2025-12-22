22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Alperen'in 28 sayısı yetmedi; Kings, Rockets'ı 125-124 devirdi

Sacramento Kings, uzatma bölümünün bitimine 2,2 saniye kala Dennis Schröder'ın kaydettiği üç sayılık basketle Houston Rockets'ı 125-124 mağlup ederek dramatik bir galibiyete imza attı.

calendar 22 Aralık 2025 10:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Alperen'in 28 sayısı yetmedi; Kings, Rockets'ı 125-124 devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sacramento Kings, uzatma bölümünün bitimine 2,2 saniye kala Dennis Schröder'ın kaydettiği üç sayılık basketle Houston Rockets'ı 125-124 mağlup ederek dramatik bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinden giren Schröder, 24 sayı, 10 ribaund ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı. Alman guard, normal sürenin son iki dakikasına girilirken beş sayı geride olan Kings'in geri dönüşünde kilit rol oynadı.

Sacramento cephesinde DeMar DeRozan 27 sayı ve 9 asistle oynarken, Russell Westbrook da 21 sayı ve 13 ribaund üreterek galibiyete önemli katkı sağladı. Keegan Murray karşılaşmayı 26 sayıyla tamamlarken, Maxime Raynaud ise 12 sayı ve 14 ribaundlık double-double performans sergiledi. Bu sonuçla Kings, beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmış oldu.


Houston Rockets tarafında Smith 18 sayı kaydetti ancak üst üste dört maçlık double-double serisi sona erdi. Milli oyuncu Alperen Şengün, 28 sayı ve 6 ribaundla takımının en skorer ismi olurken, Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Ancak Durant, uzatma bölümünün bitiminde kullandığı şutunu kaçırarak galibiyet şansını değerlendiremedi.

Gecenin diğer sonuçları:

Bulls 152–150 Hawks

Raptors 81–96 Nets

Heat 125–132 Knicks

Spurs 124–113 Wizards

Bucks 100–103 Timberwolves

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.