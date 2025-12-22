Sacramento Kings, uzatma bölümünün bitimine 2,2 saniye kala Dennis Schröder'ın kaydettiği üç sayılık basketle Houston Rockets'ı 125-124 mağlup ederek dramatik bir galibiyete imza attı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinden giren Schröder, 24 sayı, 10 ribaund ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı. Alman guard, normal sürenin son iki dakikasına girilirken beş sayı geride olan Kings'in geri dönüşünde kilit rol oynadı.
Sacramento cephesinde DeMar DeRozan 27 sayı ve 9 asistle oynarken, Russell Westbrook da 21 sayı ve 13 ribaund üreterek galibiyete önemli katkı sağladı. Keegan Murray karşılaşmayı 26 sayıyla tamamlarken, Maxime Raynaud ise 12 sayı ve 14 ribaundlık double-double performans sergiledi. Bu sonuçla Kings, beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmış oldu.
Houston Rockets tarafında Smith 18 sayı kaydetti ancak üst üste dört maçlık double-double serisi sona erdi. Milli oyuncu Alperen Şengün, 28 sayı ve 6 ribaundla takımının en skorer ismi olurken, Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Ancak Durant, uzatma bölümünün bitiminde kullandığı şutunu kaçırarak galibiyet şansını değerlendiremedi.
Gecenin diğer sonuçları:
Bulls 152–150 Hawks
Raptors 81–96 Nets
Heat 125–132 Knicks
Spurs 124–113 Wizards
Bucks 100–103 Timberwolves
Karşılaşmaya yedek kulübesinden giren Schröder, 24 sayı, 10 ribaund ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı. Alman guard, normal sürenin son iki dakikasına girilirken beş sayı geride olan Kings'in geri dönüşünde kilit rol oynadı.
Sacramento cephesinde DeMar DeRozan 27 sayı ve 9 asistle oynarken, Russell Westbrook da 21 sayı ve 13 ribaund üreterek galibiyete önemli katkı sağladı. Keegan Murray karşılaşmayı 26 sayıyla tamamlarken, Maxime Raynaud ise 12 sayı ve 14 ribaundlık double-double performans sergiledi. Bu sonuçla Kings, beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmış oldu.
Houston Rockets tarafında Smith 18 sayı kaydetti ancak üst üste dört maçlık double-double serisi sona erdi. Milli oyuncu Alperen Şengün, 28 sayı ve 6 ribaundla takımının en skorer ismi olurken, Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Ancak Durant, uzatma bölümünün bitiminde kullandığı şutunu kaçırarak galibiyet şansını değerlendiremedi.
Gecenin diğer sonuçları:
Bulls 152–150 Hawks
Raptors 81–96 Nets
Heat 125–132 Knicks
Spurs 124–113 Wizards
Bucks 100–103 Timberwolves