Sacramento Kings, uzatma bölümünün bitimine 2,2 saniye kalakaydettiği üç sayılık basketle Houston Rockets'ı 125-124 mağlup ederek dramatik bir galibiyete imza attı.Karşılaşmaya yedek kulübesinden giren Schröder, 24 sayı, 10 ribaund ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı. Alman guard, normal sürenin son iki dakikasına girilirken beş sayı geride olan Kings'in geri dönüşünde kilit rol oynadı.Sacramento cephesinde27 sayı ve 9 asistle oynarken,da 21 sayı ve 13 ribaund üreterek galibiyete önemli katkı sağladı.karşılaşmayı 26 sayıyla tamamlarken,ise 12 sayı ve 14 ribaundlık double-double performans sergiledi. Bu sonuçla Kings,maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmış oldu.Houston Rockets tarafında Smith 18 sayı kaydetti ancak üst üste dört maçlık double-double serisi sona erdi. Milli oyuncu Alperen Şengün, 28 sayı ve 6 ribaundla takımının en skorer ismi olurken, Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Ancak Durant, uzatma bölümünün bitiminde kullandığı şutunu kaçırarak galibiyet şansını değerlendiremedi.