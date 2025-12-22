22 Aralık
Rafa Silva, derbide de yok!

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın, kupadaki Fenerbahçe derbisinde de forma giymesi beklenmiyor.

22 Aralık 2025 12:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA






Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, salı günü derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenmiyor.

Ligde 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil olan ancak karşılaşmadan önce ısınma bölümünde isteksiz tavırları dikkati çeken Portekizli futbolcu, söz konusu mücadelede süre almamıştı.


Fiziksel olarak hazır olmadığı öğrenilen Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon 16 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, son olarak ligdeki Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
