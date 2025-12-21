İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa'yı konuk etti. Unipol Domus'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.Karşılaşmada Cagliari'nin gollerini 59. dakikadave 71. dakikadakaydetti.Konuk ekibin golleri ise 45. dakikada penaltı noktasındave 89. dakikadakaydetti.Bu sezon Cagliari ile ilk kez ligde ilk 11'de görev alan Semih, İtalyan ekibiyle ilk golünü de bu maçta kaydetti. Semih, 82. dakikada oyundan çıktı.Bu sonuçla birlikte Cagliari, 15 puanla 15. sırada yer aldı. Pisa ise 11 puanla 19. sırada haftayı kapattı.Ligde gelecek hafta Cagliari, Torino'ya konuk olacak. Pisa, Juventus'u konuk edecek.