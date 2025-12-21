Hatayspor ve Serik Spor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi.Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.Hatayspor'un golünü 4. dakikadakaydetti. Serik Spor'a beraberliği getiren golü ise 36. dakikadaattı.Hatayspor, 1. Lig'de henüz galibiyet ile tanışamadı.Öte yandan Serikspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.Bu sonucun ardından Serik Spor, puanını 26'ya yükseltti. Hatayspor ise puanını 6 yaptı.1. Lig'in bir sonraki maçında Serik Spor, Boluspor'u konuk edecek. Hatayspor, Vanspor FK deplasmanına gidecek.Fuat TosyalıOğuzhan Gökçen, Haydar Avcı, Oğuzhan KocaçobanDemir Sarcalı, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 85 Barış Uzel), Eren Güler, Mustafa Said Aydın, Deniz AksoyErten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Martynov, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Batuhan İşçiler, Gökhan Karadeniz, Şanverdi Çetin, Şeref Özcan, Sami Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 63 Sertan Taşkın)Dk. 4 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Dk. 36 Şeref Özcan (Serikspor)Dk. 26 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 28 Batuhan İşçiler (Serikspor)