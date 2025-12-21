21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
0-0DA
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
1-1DA
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
0-1DA
21 Aralık
Club Brugge-Gent
1-0DA
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-028'
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
1-028'
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
3-028'
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-130'
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Hatayspor ve Serik Spor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Serik Spor 1-1 berabere kaldı.

21 Aralık 2025 15:28 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 16:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un golünü 4. dakikada Baran Sarka kaydetti. Serik Spor'a beraberliği getiren golü ise 36. dakikada Şeref Özcan attı.

Hatayspor, 1. Lig'de henüz galibiyet ile tanışamadı.

Öte yandan Serikspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Serik Spor, puanını 26'ya yükseltti. Hatayspor ise puanını 6 yaptı.

1. Lig'in bir sonraki maçında Serik Spor, Boluspor'u konuk edecek. Hatayspor, Vanspor FK deplasmanına gidecek.


Stat: Fuat Tosyalı

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban

Atakaş Hatayspor: Demir Sarcalı, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 85 Barış Uzel), Eren Güler, Mustafa Said Aydın, Deniz Aksoy

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Martynov, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Batuhan İşçiler, Gökhan Karadeniz, Şanverdi Çetin, Şeref Özcan, Sami Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 63 Sertan Taşkın)

Goller: Dk. 4 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Dk. 36 Şeref Özcan (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 28 Batuhan İşçiler (Serikspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
