Hatayspor ve Serik Spor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi.
Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Hatayspor'un golünü 4. dakikada Baran Sarka kaydetti. Serik Spor'a beraberliği getiren golü ise 36. dakikada Şeref Özcan attı.
Hatayspor, 1. Lig'de henüz galibiyet ile tanışamadı.
Öte yandan Serikspor'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Serik Spor, puanını 26'ya yükseltti. Hatayspor ise puanını 6 yaptı.
1. Lig'in bir sonraki maçında Serik Spor, Boluspor'u konuk edecek. Hatayspor, Vanspor FK deplasmanına gidecek.
Stat: Fuat Tosyalı
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban
Atakaş Hatayspor: Demir Sarcalı, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 85 Barış Uzel), Eren Güler, Mustafa Said Aydın, Deniz Aksoy
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Martynov, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Batuhan İşçiler, Gökhan Karadeniz, Şanverdi Çetin, Şeref Özcan, Sami Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 63 Sertan Taşkın)
Goller: Dk. 4 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Dk. 36 Şeref Özcan (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 28 Batuhan İşçiler (Serikspor)
