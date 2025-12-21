Anadolu Efes, ligde galibiyeti hatırladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Mct Technic'i konuk etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 92-84 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, ligde 5 maç aranın ardından galibiyet aldı ve toplamda 7. galibiyetini elde etti. Ligdeki 5. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, 7. sırada kaldı.
Ligde gelecek hafta Anadolu Efes, Türk Telekom'a konuk olacak. Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u konuk edecek.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
Anadolu Efes: Loyd 5, Weiler-Babb 5, Cordinier 15, Dessert 20, Ercan Osmani 16, Şehmus Hazer 16, Rüzgar Fenemen, Smits 3, Swider 2, David Mutaf 3, Erkan Yılmaz 5, Jones 2
Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Meeks 5, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 2, White 14, McCollum 20, Can Korkmaz, Rıdvan Öncel, Omoruyi 17, Gillespie, Muhsin Yaşar 2
1. Periyot: 25-20
Devre: 45-34
3. Periyot: 70-62
Beş faulle çıkan: 39.52 Buğrahan Tuncer (Galatasaray MCT Technic)
