Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı: Maestro

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Morallerin zirve yaptığı Sarı-Lacivertliler'de gözler 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevrildi.



Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda orta saha rotasyonuna takviye planlanıyor.



MAESTRO HAMLESİ

Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki Maestro için devreye girdi. Sezon başında Akdeniz ekibine transfer olan Angolalı futbolcu, kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.Sportif direktör Devin Özek, oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Maestro da Fenerbahçe'de forma giymeye olumlu bakıyor.Transferin önündeki tek pürüz ise bonservis bedeli. Alanyaspor, Maestro için 6 milyon euro talep etti. Fenerbahçe ise ilk etapta 4.5 milyon euro teklif sundu. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ederken Sarı-Lacivertli yönetim transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.Bu sezon Alanyaspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Maestro, 1.014 dakika süre aldı. Genç orta saha oyuncusu bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.