21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-014'
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-187'
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-186'
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0DA
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-058'
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Joey Veerman asist yaptı, PSV kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında PSV, deplasmanda Utrecht'i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Joey Veerman, galibiyet golünde asist yaptı.

21 Aralık 2025 17:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Joey Veerman asist yaptı, PSV kazandı!






Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında PSV, deplasmanda Utrecht ile karşı karşıya geldi.

Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Ev sahibi Utrecht, 31. dakikada Mike Van der Hoorn'la öne geçti.


Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken PSV, ikinci yarıdaki geri dönüşle 3 puanı aldı.

PSV'nin ilk golünde ağları Ricardo Pepi havalandırırken ikinci golü Ivan Perisic kaydetti.Perisic'in golünde asisti Fenerbahçe'nin gündemindeki Joey Veerman yaptı.


Öte yandan PSV'de Jerdy Schouten, 88. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Üst üste 11. galibiyetini alan lider PSV, 46 puana yükselerek en yakın rakibi Feyeenord ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Utrecht ise 23 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında PSV, Excelsior'u konuk edecek. Utrecht ise deplasmanda NEC Nijmegen ile karşılaşacak.

VEERMAN 86 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan ve PSV'nin Utrecht'le oynadığı maça ilk 11'de başlayan Joey Veerman, 86 dakika sahada kaldı. Hollandalı oyuncu, 86. dakikada yerini Armando Obispo'ya bıraktı.

Veerman, oyundan alındığını öğrendi esnada kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı.



BU SEZON VEERMAN

Bu sezon Hollanda ekibinde 23 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 8 gol ve 8 asist kaydetti.

HOCASI NE DEMİŞTİ?

Utrecht maçı öncesinde PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Bosz konuyla ilgili, "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım. Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Sonra sadece bu maç hakkında konuştuk. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

 

  
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
