Bursaspor, Halil Akbunar'ı duyurdu!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2.Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.



Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Ailemize Hoş Geldin Halil Akbunar" ifadelerine yer vererek tecrübeli futbolcunun kadroya dahil edildiğini duyurdu.



EYÜPSPOR'DAN PAYLAŞIM

Eyüpspor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,





"Teşekkürler Halil Akbunar! Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları ve sahadaki özverili performansı için Halil Akbunar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.







PERFORMANSI



Akbunar, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.



