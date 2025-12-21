21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
0-0DA
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
1-1DA
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
0-1DA
21 Aralık
Club Brugge-Gent
1-0DA
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-026'
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
1-026'
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
2-026'
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-127'
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Fenerbahçe ligin ilk devresini namağlup tamamladı

Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturdu ve ligin ilk yarısını namağlup tamamladı.

calendar 21 Aralık 2025 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ligin ilk devresini namağlup tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 39 yapan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Fenerbahçe, ligin ilk yarısını namağlup tamamladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Samet Çiçek üstlendi. Sarı-lacivertliler, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 39'a yükseltti.

FENERBAHÇE İLK DEVREYİ NAMAĞLUP TAMAMLADI



Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk devresini namağlup tamamladı. 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 39 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 39 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 14 gol gördü.

SARI-LACİVERTLİLER SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Eyüpspor'u 3-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe bu periyotta UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 mağlup etti. Süper Lig'de ise Konyaspor'u 4-0 yenen sarı-lacivertliler, Eyüpspor'u ise 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe en son 6 Aralık'ta Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta yemişti. Öte yandan sarı-lacivertliler ligde ilk yarıda oynadığı 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

ANDERSON TALISCA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Eyüpspor karşısında maça ilk 11'de başladı ve gollerine devam etti. Takımının ilk golünü kaydeden Talisca, Süper Lig'de 9 gole ulaştı. Forma giydiği son 3 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcunun tüm kulvarlarda ise 14 gol ve 3 asistlik performansı bulunuyor.

ASENSIO'DAN SON 3 LİG MAÇINDA 2 GOL, 3 ASİST

Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki futbolcusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla skor üretmeye devam ediyor. Eyüpspor karşısında takımının ikinci golünü atan Asensio, son 3 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sezon başında kadroya katılan İspanyol futbolcunun 18 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkısı var.

JHON DURAN LİGDEKİ 3'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Eyüpspor maçında skoru belirleyen golünü attı ve ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Kolombiyalı futbolcu, ligin geride kalan kısmında Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde fileleri havalandırdı. Öte yandan Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ikinci maçında Feyenoord'a karşı da gol sevinci yaşadı.

DOMENICO TEDESCO: ELİMDEKİ OYUNCULARDAN MUTLU VE GURURLUYUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında gelen transfer sorusuna 'Ben elimdeki oyunculardan mutlu ve gururluyum' şeklinde yorum yaptı. Tedesco, "Öncelikle ben her zaman kendi takımımı daha çok düşünüyorum. Elimde olan oyunculardan dolayı mutluyum ki bugün de bizlerle olamayan oyuncular var. Alvarez'in bir sakatlığı var. Semedo'nun ve Archie'nin sakatlıkları var. Çağlar da şu anda tam olarak hazır değil. Bu tarz durumlar yaşayan oyuncularımız var. Ama biz birlikte çalışmalarımızı iyi şekilde sürdürüyoruz. Birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. İlk vermek istediğim mesaj bu. Ben elimdeki oyunculardan mutlu ve gururluyum. Dedikodularla ilgili yorum yapamam. Ne zaman resmileşir o zaman tabii ki bir şeyler söyleyebilirim. Ama her dedikodu için cevap versem burada zaten üç saat konuşmamız gerekiyor" dedi.

FENERBAHÇE KUPADAKİ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA 2025 YILINI TAMAMLAYACAK

Fenerbahçe, 2025 yılını Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçla 2025 yılını noktalayacak. 23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
