Galatasaray'a sürpriz ziyaret!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Sarı-Kırmızılı takıma mücadele öncesi sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Galatasaray'da golleriyle iz bırakmış Çekyalı golcü Milan Baros, Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a geldi.
Emekli efsane, Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta ile fotoğraflar paylaştı. Baros'un paylaşımları sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Lyon'dan Galatasaray'a 2008 senesinde 5 milyon euro karşılığında transfer olan 44 yaşındaki yıldız golcü, 116 mücadelede 61 gol, 16 asistlik performans sergiledi. Baros, Galatasaray'da 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
