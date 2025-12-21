21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
14:30
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
15:30
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
15:30
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
15:30
21 Aralık
Club Brugge-Gent
15:30
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
16:00
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1DA
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
16:00
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
16:00
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
16:00
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
0-08'
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
14:30
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Galatasaray'a sürpriz ziyaret!

Galatasaray'ın eski golcüsü Milan Baros, Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini izlemek için İstanbul'a geldi.

calendar 21 Aralık 2025 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 13:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a sürpriz ziyaret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Sarı-Kırmızılı takıma mücadele öncesi sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Galatasaray'da golleriyle iz bırakmış Çekyalı golcü Milan Baros, Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a geldi.

Emekli efsane, Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta ile fotoğraflar paylaştı. Baros'un paylaşımları sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

  



GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Lyon'dan Galatasaray'a 2008 senesinde 5 milyon euro karşılığında transfer olan 44 yaşındaki yıldız golcü, 116 mücadelede 61 gol, 16 asistlik performans sergiledi. Baros, Galatasaray'da 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.