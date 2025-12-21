Leroy Sane'nin Kasımpaşa maçı hedefi!

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, Kasımpaşa karşılaşmasında serisini devam ettirmek istiyor.
LİGDE 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ
Son dönemde patlama yapmıştı. Alman yıldız, Süper Lig'de oynadığı son üç maçını boş geçmedi.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, Samsun ve Antalya ağlarını havalandıran 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Kasımpaşa karşısında bu serisini devam ettirmek istiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray ile 22 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
LİGDE 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ
Son dönemde patlama yapmıştı. Alman yıldız, Süper Lig'de oynadığı son üç maçını boş geçmedi.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, Samsun ve Antalya ağlarını havalandıran 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Kasımpaşa karşısında bu serisini devam ettirmek istiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray ile 22 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.