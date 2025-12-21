21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
14:30
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
15:30
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
15:30
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
15:30
21 Aralık
Club Brugge-Gent
15:30
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
16:00
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1DA
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
16:00
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
16:00
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
16:00
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
0-08'
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
14:30
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Güreşçi ikizler şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor

Tekirdağlı güreşçi ikiz kardeşler Meliha ve Melisa Kobal, Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti ve gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonalarında da yarışmayı hedefliyor.

21 Aralık 2025 13:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Güreşçi ikizler şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tekirdağ'da yaşayan güreşçi ikiz kardeşler Meliha ve Melisa Kobal, yeni şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güreş antrenörü babalarının yönlendirmesiyle 5 yıl önce güreşe başlayan 16 yaşındaki kardeşler, zamanla kendilerini geliştirerek Türkiye şampiyonluğu, ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Son olarak geçen ay Romanya'da katıldıkları Balkan Şampiyonası'nda Meliha ikinci, Melisa da üçüncü olarak kürsüde yer aldı.


Müsabakalara birlikte hazırlanan Kobal kardeşler, ay-yıldızlı formayla yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Melisa Kobal, AA muhabirine, kardeşiyle 5 yıldır aynı minderde ter döktüklerini söyledi.

Kardeşiyle birlikte müsabakalara hazırlanmanın kendisi için avantaj olduğunu belirten Melisa, "Spora cimnastikle başladıktan sonra güreşe geçtim ve güreşi sevdim. Türkiye Şampiyonası'na ilk kez 13 yaşında katıldım ve üçüncü oldum. Bu sene de Türkiye üçüncüsü olarak Balkan Şampiyonası'na gittim ve orada da üçüncü oldum." dedi.

Melisa, kardeşiyle birlikte şampiyonluklara uzanmak için çalışıyor olmanın kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Her zaman kürsüde olmak istediğini belirten Melisa, "Kardeşimle gittiğim müsabakalar benim için değerli oluyor. Bana destek çıkması, bana yardımcı olması çok kıymetli. Gelecek yıl Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup, Avrupa ve dünya şampiyonasına giderek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

- Meliha Kobal: "Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum"

Meliha Kobal da Balkan Şampiyonası'nda kardeşiyle birlikte madalya kazanmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Kardeşiyle şampiyonalara hazırlanmanın keyifli olduğunu aktaran Meliha, "Babamın antrenörlüğümüzü yapması, kardeşimin bu sporu yapması benim için avantaj. Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler yaptım. Son olarak bu sene Balkan'a gittim ve orada ikinci oldum. Gelecek yıl Türkiye şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Baba Fatih Kobal: "Başarılarını gençler ve büyüklere kategorilerine taşımalarını sağlamak istiyorum"

Sporcuların babası ve Türkiye Güreş Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Fatih Kobal ise kızlarının aldığı güzel derecelerle kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kızlarının Balkan Şampiyonası'nda ülkelerini en iyi şekilde temsil ederek madalyayla dönmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Kobal, şunları kaydetti:

"Federasyon Başkanı Taha Akgül'e bizlere tanıdığı imkanlar için teşekkür ediyoruz. Balkan Şampiyonası'nda sporcularımız çok güzel mücadele etti, madalyalarla döndük. Benim güreşçi olmamdan dolayı kızlarımı da bu işe bir yerden başlattım. Madalyalar almaya başladılar. Bu başarılarını gençler ve büyükler kategorisine taşımalarını sağlamak istiyorum. Buralarda da bizleri başarıyla temsil etmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
