Trabzonspor'a Nijeryalı stoper!

Trabzonspor'un stoper listesindeki en ciddi aday belli oldu. Fatih Tekke ve 'scout' ekibinin ortak belirlediği ismin Avusturya ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu olduğu öğrenildi.
Formda bir sezon geçiren futbolcunun pek çok talibi olduğu, kulübünün de kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi. 1.93'lük savunmacı, hem üçlü hem dörtlü savunmaya uyan bir isim olarak biliniyor.
Fatih Tekke'nin mutlaka takımında görmek istediği Nwaiwu'nun transferiyle bizzat başkan Ertuğrul Doğan ilgileniyor. Bordo-Mavililer, ara dönemde yapacağı takviyeleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmak amacında.
PERFORMANSI
Bu sezon 16 maçta forma giyen Nijeryalı stoper, 1 gol kaydetti. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sonra eriyor.
Formda bir sezon geçiren futbolcunun pek çok talibi olduğu, kulübünün de kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi. 1.93'lük savunmacı, hem üçlü hem dörtlü savunmaya uyan bir isim olarak biliniyor.
Fatih Tekke'nin mutlaka takımında görmek istediği Nwaiwu'nun transferiyle bizzat başkan Ertuğrul Doğan ilgileniyor. Bordo-Mavililer, ara dönemde yapacağı takviyeleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmak amacında.
PERFORMANSI
Bu sezon 16 maçta forma giyen Nijeryalı stoper, 1 gol kaydetti. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sonra eriyor.