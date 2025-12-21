Galatasaray'da dikkat çeken detay: Icardi!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de maçlara başlayan Mauro Icardi'de bu sezon dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Arjantinli yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelelerden ziyade sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda skora daha çok etki ediyor.
SONRADAN DAHA ETKİLİ
Bu sezon 22 maçta forma giyen Icardi, 890 dakikada 8 gol kaydetti.
Attığı 8 golü de ligde atan 32 yaşındaki yıldız, ilk 11'de çıktığı 5 maçta 3 gol atarken, sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda 5 gol kaydetti.
