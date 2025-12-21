21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
2-083'
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
2-081'
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
4-3
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
0-227'
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
2-047'
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-0
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-2
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-2
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
0-042'
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-1
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
2-1
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-3
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-4
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-2
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
1-052'
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
5-178'
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Boluspor yönetiminden futbolcuların "hareketsiz" protestosuna tepki

Boluspor Yönetim Kurulu, Pendikspor maçının başında futbolcuların 1 dakika hareketsiz kalarak yaptığı protestonun kulüp değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, olayla ilgili sorumlular hakkında en sert ve caydırıcı yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

calendar 21 Aralık 2025 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Boluspor yönetiminden futbolcuların 'hareketsiz' protestosuna tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Boluspor Yönetim Kurulu, dün oynanan Atko Grup Pendikspor maçının başında futbolcuların 1 dakika hareketsiz kalarak yaptıkları protestoya tepki gösterdi.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, 60 yıllık köklü geçmişi, gelenekleri ve tertemiz tarihiyle Türk futbolunun çınarlarından biri olan Boluspor'un, her zaman sporun etik değerlerine ve asaletine uygun hareket etmeyi ilke edindiği belirtildi.
 
Açıklamada, yaşanan olayların camia ve kulüp yönetimi tarafından asla kabul edilemeyeceği vurgulanarak, "Boluspor isminin geçtiği her platformda ciddiyet, saygı ve profesyonellik esastır. Bu değerlere gölge düşüren hiçbir tavra müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.
 
Olayların arka planında yer alan ve kulüp kültürüne aykırı davranışlar sergileyerek marka değerine zarar veren sorumlular hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili kişiler hakkında "en sert ve caydırıcı yaptırımların" kulüp tarafından ivedilikle uygulanacağı kaydedildi.
 
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Atko Grup Pendikspor'un dün deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendiği maçta, başlangıç düdüğünün ardından Bolusporlu futbolcular ilk pası rakip takıma verdi. Ardından her iki takımın futbolcuları da yaklaşık bir dakika boyunca hareketsiz bekledi.
 
Boluspor'da oyuncuların ve takım personelinin üç aydır maaş alamadığı, futbolcuların bu nedenle söz konusu protestoyu gerçekleştirdiği öğrenildi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 38 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 23 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
