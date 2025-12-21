Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk'a karşı puan ve gol yok!

Galalatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve ligin ilk yarısını lider tamamladı.



Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için bu maçın ardından çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.



Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıktı, gol atamadı ve puan alamadı.



İşte o sonuçlar:



Başakşehir 0-7 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Başakşehir

MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray 4-0 Antalyaspor

Galatasaray 3-0 Kasımpaşa



3 MAÇTA GOL ATAMADI



Öte yandan Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetiminde 3 maçta gol atamadı.



-Kocaelispor (0 isabetli şut)

-Gençlerbirliği (1 isabetli şut)

-Galatasaray (0 isabetli şut)



