Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk'a karşı puan ve gol yok!

Galalatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve ligin ilk yarısını lider tamamladı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için bu maçın ardından çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıktı, gol atamadı ve puan alamadı.
İşte o sonuçlar:
Başakşehir 0-7 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Başakşehir
MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Galatasaray 4-0 Antalyaspor
Galatasaray 3-0 Kasımpaşa
3 MAÇTA GOL ATAMADI
Öte yandan Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetiminde 3 maçta gol atamadı.
-Kocaelispor (0 isabetli şut)
-Gençlerbirliği (1 isabetli şut)
-Galatasaray (0 isabetli şut)
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için bu maçın ardından çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un Galatasaray'ına karşı 4 farklı takımla 5 maça çıktı, gol atamadı ve puan alamadı.
İşte o sonuçlar:
Başakşehir 0-7 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Başakşehir
MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Galatasaray 4-0 Antalyaspor
Galatasaray 3-0 Kasımpaşa
3 MAÇTA GOL ATAMADI
Öte yandan Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetiminde 3 maçta gol atamadı.
-Kocaelispor (0 isabetli şut)
-Gençlerbirliği (1 isabetli şut)
-Galatasaray (0 isabetli şut)