Nico Paz'dan Real Madrid yanıtı!

👕16 maç

⚽5 gol

🅰5 asist



Real Madrid & Geleceği



Nico Paz: "Bunu düşünmüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, sonra duruma bakacağız." pic.twitter.com/G4KBkbQUO2



Como forması giyen Nico Paz, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Teknik direktör Cesc Fabregas ile ilgili konuşan Paz, "Fabregas çok iyi bir teknik direktör ve kariyerimdeki en önemli teknik direktör. Beni ve tüm takımı geliştiriyor. Onunla birlikte çalıştığım için çok mutluyum." dedi.Real Madrid'e geri döneceği haberlerini de değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, "Bunu düşünmüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, sonra duruma bakacağız." sözlerini sarf etti.Como forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Nico Paz, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.