Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Bayern Münih, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Josip Stanisic, 32. dakikada Michael Olise, 86. dakikada Luis Diaz ve 90+2. dakikada Harry Kane kaydetti.Harry Kane, Bundesliga'da 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. (78 maçta 81 gol, 19 asist)Bayern Münih, bu sonucun ardından 41 puana yükseldi. Heidenheim, 11 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Heidenheim, gelecek hafta evinde Köln'ü ağırlayacak.