İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 2-1'lik skorla kazandı.Aston Villa, 45. dakikada Morgan Rogers'ın olağanüstü golüyle 1-0 öne geçti. Manchester United, devre bitmeden Matheus Cunha ile 45+3'te eşitliği sağladı.58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Morgan Rogers, yine harika bir golle takımına galibiyeti getirdi.Premier Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan Aston Villa, bunu 35 yıl sonra başardı ve puanını 36'ya yükseltti.Villa, ayrıca kulüp tarihinde ilk kez üst üste 10. resmi maçını kazandı.Deplasmanda iki maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United ise 26 puanda kaldı.Aston Villa, bir sonraki maçında Chelsea'ye konuk olacak. Manchester United ise Newcastle deplasmanına gidecek.