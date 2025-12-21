Pereira: 'Daha fazla puan bekliyordum'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü evinde 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ligde uzun bir süredir galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bugün de evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi." dedi.Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını söyledi. 3 puana çok ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Pereira,dedi.Pereira, iyi bir maç çıkarttıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek,diye konuştu.İyi futbol oynadıklarını ifade eden Pereira, bu maçta ve Trabzon maçının son anlarında da geriye çekildiklerini ama bazen de bunun gerekli olduğunu kaydetti.Pereira, ligin ilk yarısını geride bıraktıklarını vurgulayarak, kafa ve vücut olarak biraz dinlenecek zamanlarını olacağını ifade etti. Sonrasında tekrar geri gelip hedeflerine doğru yol alacaklarını anlatan Pereira, daha iyi bir ikinci yarı çıkarmak için sıkı çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.Pereira, ligin ilk yarısında beklentilerine ulaşıp ulaşamadığına yönelik bir soruya isecevabını verdi.