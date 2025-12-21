21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-014'
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-187'
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-186'
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0DA
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-058'
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Pereira: "Daha fazla puan bekliyordum"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

calendar 21 Aralık 2025 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 17:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pereira: 'Daha fazla puan bekliyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü evinde 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ligde uzun bir süredir galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bugün de evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi." dedi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını söyledi. 3 puana çok ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Pereira, "Ligde uzun bir süredir galibiyet alamamıştık. Bugün de evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi. Bu galibiyetle de öz güven kazanmış olduk." dedi.

Pereira, iyi bir maç çıkarttıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Maça çok iyi başladık. Golü bulduk, başka pozisyonlar da ürettik ve bunlar gerçekten bizim için gerekliydi. Sonrasında gol yemedik. Son maçlarda da kalemizde gol göremiyoruz. Bu da takımın savunma performansı açısından çok önemli. Sadece maçın son bölümünde oyuncular birazcık geri çekildi. Bu normalde sevdiğim bir şey değil ama herhalde 3 puana çok ihtiyacımız var hissiyle oldu. O yüzden sorun değildi." diye konuştu.


İyi futbol oynadıklarını ifade eden Pereira, bu maçta ve Trabzon maçının son anlarında da geriye çekildiklerini ama bazen de bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Pereira, ligin ilk yarısını geride bıraktıklarını vurgulayarak, kafa ve vücut olarak biraz dinlenecek zamanlarını olacağını ifade etti. Sonrasında tekrar geri gelip hedeflerine doğru yol alacaklarını anlatan Pereira, daha iyi bir ikinci yarı çıkarmak için sıkı çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Pereira, ligin ilk yarısında beklentilerine ulaşıp ulaşamadığına yönelik bir soruya ise "Dürüst olmak gerekirse, daha fazla puan toplamayı bekliyordum. En az 23 puan almayı bekliyordum. Aslında maçlara baktığımız zaman 25-26 puanı da çok rahat bir şekilde yapabilirdik. Çünkü bazı maçlar gerçekten iyi oynadık. Bir türlü gol atamadık, galibiyet alamadık. Sürekli berabere kaldık. 1 puan, 1 puan. Biraz altta kalmış olduk. İkinci yarı bir hedefimiz de daha ileriye gitmek." cevabını verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.