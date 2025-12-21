21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
0-04'
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
0-04'
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
3-259'
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-072'
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-276'
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-274'
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-063'
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
0-034'
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-1DA
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-136'
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-290'
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
0-05'
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Okan Buruk'tan sakatlık yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Aralık 2025 19:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan sakatlık yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk, "Birincisi, Emre Hoca geleli iki hafta oldu, iki maç 0-0 bitti. Hem o bölümü analiz ediyorsunuz tabii ki hem de iki takım için de milli takıma gidenler, sakatlıklar var. Kulübe anlamında iki takım da daha benzer şeyler var. Rakibimizden de iki oyuncu Afrika Kupası'na gitti, bizden üç..." dedi.

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Kendi sahamızda oynuyoruz. Yükselen formumuz var. Birbirimize alışıyoruz. Yeni gelen oyuncuların takım adaptasyonu... Antalya deplasmanında güzel bir galibiyet aldık, hafta içi kupada kazandık. Puan farkını tekrar yukarı çekmek ve ilk yarıyı lider kapatmak istiyoruz." diye devam etti.


Okan Buruk, "Bir araya gidiyoruz, aradan sonra Süper Kupa yarı finaliyle başlıyoruz 5'inde. Buralara moralli girmek adına kazanmak için her şeyi yapacağız. Taraftarımız bizimle birlikte, biz de onlarla beraber kazanmak isteyeceğiz. Rakibimizin iki maçtaki sonuçlara bakınca gol yemediler. Rakibimizin savunmasına bakınca biz de kaliteli işler yapmalıyız." sözlerini sarf etti.

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Okan Buruk, sakatlığı bulunan isimlerle ilgili gelen sorunun ardından, "Uğurcan'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz. Bu hafta riske etmek istemedik, ayağında ağrısı var. Tatilden sonra antrenmanlara başlayacağını düşünüyoruz. Berkan'ın uzun sürecek. Sakatlığı vardı, antrenmanda nüksetti. Singo saha çalışmalarına başladı, onun durumunu takip edeceğiz. Acele etmek istemiyoruz. Singo da bir kere acele ettik, mecbur kaldık, 3. maçta yeniden sakatlandı." yanıtını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.