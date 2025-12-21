Galatasaray, liderlik koltuğunu geri aldı!

Galatasaray, maç eksiğiyle kaybettiği liderliği geri aldı.
Galatasaray, ligde ilk yarıyı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider bitirdi.
Ligin 17. haftasına sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde giren Galatasaray, rakibinin dün ikas Eyüpspor'u yenmesiyle averaj ve maç eksiğiyle ikinci sıraya geriledi.
Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
