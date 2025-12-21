21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
2-0
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
3-0
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
4-3
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
2-0
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
0-2
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
2-2
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-0
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-2
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-2
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
1-2
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-1
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
2-1
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-3
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-4
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-2
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
4-0
21 Aralık
Real Betis-Getafe
4-090'
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
5-1
21 Aralık
Genoa-Atalanta
0-1
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
0-067'

Thomas Reis: "Dar kadro ve yorgunluk etkiledi"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Göztepe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından takımın zor bir süreçten geçtiğini, dar kadro ve yorgunluk nedeniyle performansın düşebildiğini belirterek, ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacaklarını söyledi.

calendar 21 Aralık 2025 23:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Dar kadro ve yorgunluk etkiledi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takım halinde zor bir süreçten geçtiklerini ve son 3-4 haftada 8-9 karşılaşmaya çıktıklarını, her zaman aynı performansı göstermenin kolay olmadığını söyledi.
 
Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.
 
Bugünkü karşılaşmanın ilk 20 dakikası iyi defans yaptıklarını aktaran Reis, "Göztepe'nin oynama stilini biliyorduk. Uzun top oynayıp ikinci topu kazanmaya çalışan rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk ve buna göre de hazırlıklarımızı yapmıştık. Birinci gole baktığımızda aslında rakibimizin girmiş olduğu net bir pozisyon değildi. Bizim rakibimize yaratmış olduğumuz bir gol şansıydı ve rakibimiz de bunu değerlendirdi. Yapmış olduğumuz bireysel hata sebebiyle o pozisyonda topu uzaklaştırmak için aslında 3 defa fırsatımız vardı. Ne yazık ki bunu yapamadığımız için de rakibimiz bunu golle değerlendirdi." diye konuştu.
 
İkinci golü de oyuncularının yanlış pozisyon almaları sebebiyle kalelerinde gördüklerini söyleyen Reis, şöyle devam etti:
 
"Takım halinde zor bir süreçten geçiyoruz ama şunu da unutmamak lazım ki son 3-4 haftada oynamış olduğumuz 8-9 karşılaşma var. Bu da açıkçası kolay değil. Her zaman aynı performansı göstermek kolay değil. Çünkü dar bir kadromuz var ve çok fazla seyahat ediyoruz. Bu söylediklerimi son haftalarda defalarca tekrar ettim. Belki biraz da sıkıcı olabilir ama gerçekte bu şekilde biraz yorgunluk var takımın üzerinde. Hatta yemiş olduğumuz birinci golde de ben biraz yorgunluk sebebiyle o golü yediğimizi düşünüyorum. Çarşamba günü oynamamız gereken bir kupa karşılaşması var. Tabii sakat oyuncularımız da var. Umarım sakat oyuncularımız da en kısa sürede iyileşirler ve takıma tekrardan katkı sağlamaya başlarlar. Ligin ikinci yarısında da çok daha iyi bir performans gösterir ve eski oyunumuza döneriz diye ümit ediyorum. Şu an tabii oynamış olduğumuz karşılaşmalardan almış olduğumuz ligde 25 puan var. Bence kötü değil. Aynı zamanda Avrupa'da play-off'u garantilemiş bir takımdan bahsediyoruz."
 
Reis, takım halinde ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacaklarını düşündüklerini bildirdi.
 
Dar kadroyla çok fazla maça çıktıkları için başarısız sonuçların geldiğini belirten Reis, futbolda bu tür dönemlerin olduğunu, aradan sonra çok daha güçlü bir şekilde takım halinde dönmek istediklerini kaydetti.
 
Türkiye Kupası maçlarına ilişkin soruya da Reis, sistemini çok fazla benimsemediğini belirterek, "Almanya'da biraz farklı bir sistem var. Türkiye'de farklı bir sistem var. Grup aşamasında oynamanız gereken 4 karşılaşma var. Yani normal şartlarda zaten 3. ligden, 4. ligden ya da 2. ligden gelen takımların zaten kupa kazanma şansları çok olağan dışı. Bu sebepten dolayı da hatta bazı takımlarda 19 yaş altı takımlarını oynatmaya çalışıyorlar kupa karşılaşmalarında. Ben bunu ne yazık ki saçma buluyorum bu sistemi. 4 maç oynama sistemini biraz saçma buluyorum. Eleme usulü olmuş olsaydı bence çok daha doğru olurdu. Kazanırsanız devam edersiniz, kaybederseniz elenmiş olursunuz. Tabi bu benim şahsi düşüncem." ifadelerini kullandı.
 
Reis, Almanya'da bir kulübün kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğini dair soruya da sözleşmesinin sezon sonu bittiğini, diğer ülkelerdeki takımlarda anılmasının da Samsunspor'da yaptığı işlerin görülmesi açısından kendisini mutlu ettiğini ancak herhangi bir Alman takımına ilgisi olmadığını sözlerine ekledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
