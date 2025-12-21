21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
0-03'
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
0-03'
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
3-258'
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-071'
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-275'
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-273'
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-062'
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
0-033'
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-1DA
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-135'
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-289'
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
0-03'
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde genel görünüm

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın maçları sona erdi.

calendar 21 Aralık 2025 19:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçları yapıldı.

Süper Lig'de namağlup Fenerbahçe, haftayı galibiyetle tamamladı ve en yakın takipçisi Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olmasıyla puan farkını 4'e çıkardı.

Trabzon temsilcisi, yükselişini devam ettirdi ve sarı-kırmızılı ekiple puanını eşitledi.


Ligde tamamı bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Hakkarigücü-Çekmeköy Bilgidoğa: 1-1

Beşiktaş-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0

Fenerbahçe arsaVev-Prolift Giresun Sanayispor: 3-0

Trabzonspor-Galatasaray GAİN: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 6-1

Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Yüksekovaspor: 0-2

 - Puan durumu

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE ARSAVEV 13 12 1 0 46 3 43 37
2.GALATASARAY GAİN 13 11 0 2 48 7 41 33
3.TRABZONSPOR 13 11 0 2 40 6 34 33
4.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 13 9 3 1 41 7 34 30
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 13 7 3 3 35 10 25 24
6.YÜKSEKOVASPOR 13 7 3 3 19 7 12 24
7.BEŞİKTAŞ 13 6 2 5 33 13 20 20
8.HAKKARİGÜCÜ 13 5 3 5 15 14 1 18
9.ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ 13 5 1 7 20 22 -2 16
10.PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR 13 5 1 7 16 18 -2 16
11.FATİH VATANSPOR 13 4 4 5 21 33 -12 16
12.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA 13 4 2 7 17 30 -13 14
13.1207 ANTALYASPOR 13 3 3 7 15 33 -18 12
14.SERCAN İNŞAAT GAZİANTEP ALG SPOR 13 1 0 12 8 99 -91 3
15.BORNOVA HİTABSPOR 12 0 0 12 0 36 -36 0
16.BEYLERBEYİ 12 0 0 12 0 36 -36 -3
Not: Beylerbeyi'nin 3 puanı silinmiştir.

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
