21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
2-0
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
3-0
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
4-3
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
2-0
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
0-2
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
2-2
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-0
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-2
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-2
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
1-2
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-1
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
2-1
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-3
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-4
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-2
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
4-0
21 Aralık
Real Betis-Getafe
4-0
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
5-1
21 Aralık
Genoa-Atalanta
0-1
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
0-068'

Stoilov: "Bir an önce santrfor transferi"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor karşısında 2-0 kazandıkları maçın ardından ligin ilk yarısını iyi bir şekilde tamamladıklarını vurgularken, attığı gollerle öne çıkan Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanatta oynamaya devam edeceğini açıkladı.

Stoilov: 'Bir an önce santrfor transferi'
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Göztepe evinde Samunspor'u 2-0 yenerek devreyi 4'üncü sırada bitirdi.
 
Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov değerlendirmelerde bulundu.
 
Stanimir Stoilov çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyum, değerli bir galibiyet oldu. Tüm ailemizi kutluyorum. Hak ettiğimiz galibiyetti. Maç öncesi çözmemiz gereken problemler vardı. Sahaya süreceğim 11 bu şekildeydi çünkü sakatlık ve cezalılar vardı. Tüm bunlara rağmen çok iyi performans gösterdik" dedi.
 
'ARDA SAĞ KANATTA OYNAYACAK'
 
Maçta attığı 2 golle galibiyeti getiren Arda Okan Kurtulan hakkında konuşan Stoilov, "Arda'nın özelliklerini çok iyi biliyoruz, o da bunun farkında. Arda daha önce kanat bek oynadığı maçlarında da bu pozisyonlara girdi. Arda sıkı bir şekilde çalışacak. Bizim için en önemli pozisyon santrfor. Bir an önce santrafor transferini sonuçlardırmalıyız. Aklımızda oyuncular var, görüşmeler sürüyor. Arda bu akşam forvette oynadı. Eksiklerimiz vardı. Arda sağ kanat oyuncumuz, o bölgede oynamaya devam edecek. Arda'nın sağda potansiyeli var, biz Arda'yı o bölgede değerlendireceğiz. Doğru oyuncuları bulursak bazı oyuncuları kiralık olarak göndereceğiz ya da satacağız" cümlelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
