Stoilov: 'Bir an önce santrfor transferi'

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Göztepe evinde Samunspor'u 2-0 yenerek devreyi 4'üncü sırada bitirdi.

Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov değerlendirmelerde bulundu.

Stanimir Stoilov çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyum, değerli bir galibiyet oldu. Tüm ailemizi kutluyorum. Hak ettiğimiz galibiyetti. Maç öncesi çözmemiz gereken problemler vardı. Sahaya süreceğim 11 bu şekildeydi çünkü sakatlık ve cezalılar vardı. Tüm bunlara rağmen çok iyi performans gösterdik" dedi.

'ARDA SAĞ KANATTA OYNAYACAK'

Maçta attığı 2 golle galibiyeti getiren Arda Okan Kurtulan hakkında konuşan Stoilov, "Arda'nın özelliklerini çok iyi biliyoruz, o da bunun farkında. Arda daha önce kanat bek oynadığı maçlarında da bu pozisyonlara girdi. Arda sıkı bir şekilde çalışacak. Bizim için en önemli pozisyon santrfor. Bir an önce santrafor transferini sonuçlardırmalıyız. Aklımızda oyuncular var, görüşmeler sürüyor. Arda bu akşam forvette oynadı. Eksiklerimiz vardı. Arda sağ kanat oyuncumuz, o bölgede oynamaya devam edecek. Arda'nın sağda potansiyeli var, biz Arda'yı o bölgede değerlendireceğiz. Doğru oyuncuları bulursak bazı oyuncuları kiralık olarak göndereceğiz ya da satacağız" cümlelerini kullandı.