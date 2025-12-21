Emre Belözoğlu: 'Hakemler organize etti'

"DEĞİŞİM KAÇINILMAZ OLUYOR"

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde takımlarındaki 7-8 oyuncunun değişmesi gerektiğini söyledi.Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Maça çıktıkları planın bir bölümünü uyguladıklarını aktaran Belözoğlu,diye konuştu.Takımın bir değişime ihtiyaç duyduğunu aktaran Belözoğlu,ifadelerini kullandı.Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, ikas Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay'ın transfer gündemlerinde olduğunu söyledi.Kasımpaşa'ya gelmeden önce takımın durumundan haberdar olduğunu aktaran 45 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:Emre Belözoğlu, elindeki kadroyla en iyi işi çıkarmak istediğini söyledi.Artık genç bir teknik adam olmadığını dile getiren Belözoğlu, Kasımpaşa'nın genetiğinde çok gol atan, daha fazlasını yiyen bir takım olduğunu da ifade ederek,değerlendirmesinde bulundu.Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, lacivert-beyazlı takıma, bulunduğu durumdan çıkarabileceğine inandığı için geldiğini söyledi.Teknik direktörlük kariyerinde yaşadıklarını bir tecrübe gördüğünü anlatan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: