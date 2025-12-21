21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
0-02'
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
0-02'
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
3-257'
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-070'
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-274'
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-272'
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-062'
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
0-032'
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-1DA
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-134'
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-288'
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
0-03'
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de tamamlandı.

calendar 21 Aralık 2025 19:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 36 kulüpten 160 sporcu katıldı.

Büyük erkekler kategorisinde üç sporcu mücadele etti. Bu kategoride Alp Eren Özkan birinci, Burak Demirboğa ikinci, Enes Demirci üçüncü oldu. Büyük kadınlar kategorisinde ise Salma Agamova, Selin Akbulut, Ceren Karas ilk üç sırayı elde eden isimler oldu.


Junior erkeklerde Furkan Emre İncel birinciliği elde etti. Mehmet Cenkay Karlıklı ikinci, Ege Alacan üçüncü oldu. Junior kadınlar kategorisinde de Leyla Çetin ilk sırada yer alırken, Deniz Tarım ikinci, Azra Sağlam üçüncü sırayı aldı.

Basic Novice 2 erkeklerde Dmitrii Mekhanov birinci, Doruk Ege Kömürlü ikinci, Sarp Berk Ergün üçüncülüğü elde etti. Basic Novice 1 erkeklerde birinci Dağan Yılmaz, ikinci Ateş Ahıskal, üçüncü ise Mehmet Kağan Özer oldu.

Basic Novice 2 kadınlarda Elif Neva Özoğul birinciliği elde etti. Beren Aden Bayram ikinci, Neva Nur Karaibis üçüncü oldu. Basic Novice 1 Kadınlar kategorisinde ise İpek Ezgi Özoğlu birinci, Zeynep Karadeniz ikinci, Zeynep Tuana Kızek üçüncü sırayı aldı.

 Spora başladıkları pistte jübile yaptılar

Öte yandan, büyük erkekler kategorisinde Burak Demirboğa ile büyük kadınlar kategorisinde Ceren Karas, artistik buz patenine başladıkları pistte, sporcu olarak son performanslarını sergileyerek jübile yaptı. Kocaelili sporcular, tribünden yoğun destek gördü.

Müsabakaların ardından Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Engin Yaşar, asbaşkanlar Hayrettin Kadıoğlu ve Orhan Şahin, yönetim kurulu üyesi Derya Aksoy, short track branşında olimpiyat kotası alan sporcular Furkan Akar ve Deniz Örs ile olimpik kadro sporcuları buza çıkarak, jübile yapan sporcuları tebrik etti.

Organizasyon, madalya töreni ile sona erdi.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
