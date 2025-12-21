Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'taki mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.
Galatasaray'da son golü atan Mauro Icardi, ligde toplamda 60 gole ulaştı ve sarı-kırmızıların lig tarihindeki en golcü yabancı futbolcusu oldu.
Sarı-kırmızılılarda 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira, ligdeki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, 42 puana yükseldi ve ligin ilk yarısını lider tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükselen Kasımpaşa, 15 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK'yı sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak'ta ise Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta lacivert-beyazlıları konuk etti.
Galatasaray, mücadeleye Günay Güvenç, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün ve Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Buruk, kupada ilk 11 oynattığı Arda, Sara, Ahmed ve Gökdeniz'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Torreira, Yunus ve Barış Alper'i başlangıç kadrosuna aldı.
MAURO ICARDI'YE DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.
Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı
BAROS, TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi.
Kasımpaşa mücadelesi için RAMS Park'a gelen Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Önce ultrAslan'ın olduğu kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara "üçlü" çektirdi.
Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.
Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında mücadeleye adeta 1-0 önde başladı. Sarı-kırmızılılar, 10. dakikada Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.
Bu dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibinden sıyrıldıktan sonra topla birlikte ceza sahasına girdi ve topu Yunus'la buluşturdu. Topu kontrol eden Yunus Akgün, yaptığı yerden vuruşla takımını 1-0 taşıdı.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, 17. dakikada yine etkili oldu. Sağ kanattan Leroy Sane'nin kullandığı serbest vuruşta, Lucas Torreira ön direkte hareketli ve kafa vuruşunu yapmak istedi. Bu pozisyonda top savunmanın da müdahalesiyle dışarıya gitti.
YUNUS AKGÜN'DEN ŞIK DENEME!
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, 22. dakikada ceza sahasında şık bir denemeye imza attı. Topu ceza sahasına taşıyan milli futbolcu, İlkay'la paslaştıktan sonra topun yükselmesinin ardından vole denedi. Yunus'un bu denemesi dışarıya gitti.
GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray, karşılaşmanın 33. dakikasında ikinci gole yaklaştı. Bu dakikada Lucas Torreira'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, doğrudan kaleci düşündü. Kasımpaşa'nın kalecisi Gianniotis, Barış Alper'in şutunu kurtardı.
YUNUS BU KEZ ATAMADI
Galatasaray, ilk golü atan Yunus Akgün ile 38. dakikada bir kez gole yaklaştı. Leroy Sane'nin milli pasıyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis'i geçemedi.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle Kasımpaşa karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
GIANNIOTIS YİNE GEÇİT VERMEDİ
Galatasaray, karşılaşmanın 54. dakikasında Mauro Icardi ile bir kez daha gole yaklaştı. Yunus'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya Icardi, kaleci Gianniotis'i geçemedi.
LUCAS TORREIRA CEZALI!
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, karşılaşmanın 68. dakikasında sarı kart gördü. Uruguaylı futbolcu, bu kartla ligin bir sonraki haftasındaki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Gabriel Sara, İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna dahil oldu.
GABRIEL SARA SAHNEDE!
Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna dahil olan Gabriel Sara, 82. dakikada ağları havalandırdı. Yunus pasıyla topla buluşan Brezilyalı futbolcu, ceza sahasına girerken rakibinden sıyrıldı ve şutuyla farkı ikiye çıkardı.
MAURO ICARDI DE ATTI
Galatasaray, Mauro Icardi'nin 88. dakikada attığı golle maçı 3-0 kazandı. Icardi, 60 golle Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu oldu ve rekor kırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından topla çıkan Barış Alper Yılmaz, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün, penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan ile verkaç yaptıktan sonra meşin yuvarlağa voleyle vurdu. Top, üstten auta çıktı.
27. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada Sane, İlkay ve Torreira'nın seri paslaşmalarının ardından meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'a geldi. Bu futbolcunun sağ ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, uçarak parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gianniotis'ten dönen topu altıpas çizgisi önünde bulan Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşalı oyunculardan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Yunus'un açtığı ortada arka direkteki Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
44. dakikada Sane'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda Gueye'ye çarpan top, kaleci Gianniotis'te kaldı.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.
82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa savunmasındaki Szalai'ye yaptığı baskı sonrası ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncu, Espinoza'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.
86. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
88. dakikada sarı-kırmızılı ekip, skoru 3-0'a taşıdı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Icardi, ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.
90+3. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.
Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Arda Ünyay), Torreira (Dk. 90+2 Kaan Ayhan), İlkay Gündoğan (Dk. 73 Sara), Sane (Dk. 90+2 Gökdeniz Gürpüz), Yunus Akgün (Dk. 86 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Espinoza, Fall (Dk. 73 Ali Yavuz Kol), Atakan Müjde (Dk. 72 Yusuf Barası), Cem Üstündağ, Diabate, Gueye (Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş)
Goller: Dk. 10 Yunus Akgün, Dk. 82 Sara, Dk. 88 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 51 Kazımcan Karataş, Dk. 68 Torreira (Galatasaray), Dk. 84 Espinoza (Kasımpaşa)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.
Galatasaray'da son golü atan Mauro Icardi, ligde toplamda 60 gole ulaştı ve sarı-kırmızıların lig tarihindeki en golcü yabancı futbolcusu oldu.
Sarı-kırmızılılarda 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira, ligdeki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, 42 puana yükseldi ve ligin ilk yarısını lider tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükselen Kasımpaşa, 15 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK'yı sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak'ta ise Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta lacivert-beyazlıları konuk etti.
Galatasaray, mücadeleye Günay Güvenç, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün ve Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Buruk, kupada ilk 11 oynattığı Arda, Sara, Ahmed ve Gökdeniz'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Torreira, Yunus ve Barış Alper'i başlangıç kadrosuna aldı.
MAURO ICARDI'YE DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.
Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı
BAROS, TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi.
Kasımpaşa mücadelesi için RAMS Park'a gelen Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Önce ultrAslan'ın olduğu kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara "üçlü" çektirdi.
Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.
Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında mücadeleye adeta 1-0 önde başladı. Sarı-kırmızılılar, 10. dakikada Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.
Bu dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibinden sıyrıldıktan sonra topla birlikte ceza sahasına girdi ve topu Yunus'la buluşturdu. Topu kontrol eden Yunus Akgün, yaptığı yerden vuruşla takımını 1-0 taşıdı.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, 17. dakikada yine etkili oldu. Sağ kanattan Leroy Sane'nin kullandığı serbest vuruşta, Lucas Torreira ön direkte hareketli ve kafa vuruşunu yapmak istedi. Bu pozisyonda top savunmanın da müdahalesiyle dışarıya gitti.
YUNUS AKGÜN'DEN ŞIK DENEME!
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, 22. dakikada ceza sahasında şık bir denemeye imza attı. Topu ceza sahasına taşıyan milli futbolcu, İlkay'la paslaştıktan sonra topun yükselmesinin ardından vole denedi. Yunus'un bu denemesi dışarıya gitti.
GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray, karşılaşmanın 33. dakikasında ikinci gole yaklaştı. Bu dakikada Lucas Torreira'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, doğrudan kaleci düşündü. Kasımpaşa'nın kalecisi Gianniotis, Barış Alper'in şutunu kurtardı.
YUNUS BU KEZ ATAMADI
Galatasaray, ilk golü atan Yunus Akgün ile 38. dakikada bir kez gole yaklaştı. Leroy Sane'nin milli pasıyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis'i geçemedi.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle Kasımpaşa karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
GIANNIOTIS YİNE GEÇİT VERMEDİ
Galatasaray, karşılaşmanın 54. dakikasında Mauro Icardi ile bir kez daha gole yaklaştı. Yunus'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya Icardi, kaleci Gianniotis'i geçemedi.
LUCAS TORREIRA CEZALI!
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, karşılaşmanın 68. dakikasında sarı kart gördü. Uruguaylı futbolcu, bu kartla ligin bir sonraki haftasındaki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Gabriel Sara, İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna dahil oldu.
GABRIEL SARA SAHNEDE!
Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna dahil olan Gabriel Sara, 82. dakikada ağları havalandırdı. Yunus pasıyla topla buluşan Brezilyalı futbolcu, ceza sahasına girerken rakibinden sıyrıldı ve şutuyla farkı ikiye çıkardı.
MAURO ICARDI DE ATTI
Galatasaray, Mauro Icardi'nin 88. dakikada attığı golle maçı 3-0 kazandı. Icardi, 60 golle Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu oldu ve rekor kırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından topla çıkan Barış Alper Yılmaz, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün, penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan ile verkaç yaptıktan sonra meşin yuvarlağa voleyle vurdu. Top, üstten auta çıktı.
27. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada Sane, İlkay ve Torreira'nın seri paslaşmalarının ardından meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'a geldi. Bu futbolcunun sağ ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, uçarak parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gianniotis'ten dönen topu altıpas çizgisi önünde bulan Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşalı oyunculardan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Yunus'un açtığı ortada arka direkteki Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
44. dakikada Sane'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda Gueye'ye çarpan top, kaleci Gianniotis'te kaldı.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.
82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa savunmasındaki Szalai'ye yaptığı baskı sonrası ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncu, Espinoza'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.
86. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
88. dakikada sarı-kırmızılı ekip, skoru 3-0'a taşıdı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Icardi, ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.
90+3. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.
Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Arda Ünyay), Torreira (Dk. 90+2 Kaan Ayhan), İlkay Gündoğan (Dk. 73 Sara), Sane (Dk. 90+2 Gökdeniz Gürpüz), Yunus Akgün (Dk. 86 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Espinoza, Fall (Dk. 73 Ali Yavuz Kol), Atakan Müjde (Dk. 72 Yusuf Barası), Cem Üstündağ, Diabate, Gueye (Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş)
Goller: Dk. 10 Yunus Akgün, Dk. 82 Sara, Dk. 88 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 51 Kazımcan Karataş, Dk. 68 Torreira (Galatasaray), Dk. 84 Espinoza (Kasımpaşa)