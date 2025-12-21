Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi'nde maçlar devam ediyor

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligin 20. haftası, 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşması dışında tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Gençlik: 25-34
DEPSAŞ Enerji As-Mihalıççık Belediyespor: 32-45
Nilüfer Belediyespor-Ankara Hentbol: 50-22
Güneysuspor-Beykoz Belediyespor: 27-31
Ligin 20. haftası, 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşması dışında tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Gençlik: 25-34
DEPSAŞ Enerji As-Mihalıççık Belediyespor: 32-45
Nilüfer Belediyespor-Ankara Hentbol: 50-22
Güneysuspor-Beykoz Belediyespor: 27-31