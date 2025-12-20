Beşiktaş Rizespor ücretsiz izle | Beşiktaş Rizespor maçı canlı yayın linki

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI HAKEMLERİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham.







Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe.







BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.



BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR



Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kalacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.



RAFA SILVA DÖNÜYOR



Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



LİGDE SON 5 MAÇTA KAYBETMEDİ



Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye derbide 3-2 kaybettikten sonra çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Deplasmanlarda Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta konuk olduğu Trabzonspor ile de 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, evinde oynadığı son iki maçta ise Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2'lik eşitliği bozamadı. Beşiktaş, söz konusu süreçte 9 puanı hanesine yazdırdı.



5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri durumunda Zecorner Kayserispor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçında cezalı olacak.



ABRAHAM VE CERNY FORMDA



Beşiktaş'ta hücum oyuncuları Vaclav Cerny ile Tammy Abraham, son haftalarda sergiledikleri performansla ön plana çıkıyor. Ligde son oynanan Trabzonspor mücadelesinde 2 gol kaydeden Cerny, Çaykur Rizespor maçında da takımının en büyük kozlarından. Çek futbolcu, bu sezon toplamda ise 3 kez rakip ağları havalandırdı. Siyah-beyazlı takımın İngiliz santrforu Abraham ise son iki haftadaki Gaziantep FK ve Trabzonspor müsabakalarını boş geçmedi. Ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran 28 yaşındaki skorer isim, bu sezon toplam 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.



DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETE HASRET



Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda 29 Eylül'de Kocaelispor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1, derbide de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Sonraki süreçte Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste 4 mücadelede galibiyet alamadı. İki ayı aşkın süredir sahasında 3 puan alamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerek sezonun ilk devresini seyircisi önünde galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.



RİZESPOR'DA 1 EKSİK 1 BELİRSİZ





Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için ülkesi Fildişi Sahili'nin milli takım kampına katılan kaleci Fofana ile izinli olan Jurecka, yarınki maçta görev yapamayacak. Tedavisi devam eden Mihaila'nın ise Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak. Yeşil-mavili ekip, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.



47. RANDEVU





Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 20 Aralık Cumartesi günü 47. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligde oynanan 46 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada da eşitliği bozamadı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 93 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.



BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN



Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile İstanbul'da oynadığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz temsilcisiyle evinde 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 15'ini kazanan Beşiktaş, 3'ünü kaybetti. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 50 kez rakip ağları havalandırdı, 20 kez ise topu ağlarında gördü. Bu arada, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Dolmabahçe'de oynanması gereken müsabakalar, stat inşaatı nedeniyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı.



BEŞİKTAŞ, SON 10 MAÇTA BİR KEZ KAYBETTİ



Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta bir mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, söz konusu süreçte Karadeniz ekibiyle yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Yeşil-mavili takım ise rakibini bir kez mağlup etti. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 37. haftasında 2-1 kazandığı maçla 18 yıl sonra İstanbul'dan galibiyetle ayrılmıştı.



FARKLI SONUÇLAR



Takımlar arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti 6-0'lık skorla Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi. Takımların 2000-2001 sezonunda Rize'de yaptığı lig maçında ise Beşiktaş, tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada siyah-beyazlıları 5-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 46 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihteki yerini aldı. Ayrıca Beşiktaş, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 kazanırken, filelere toplam 8 gol gitti.









