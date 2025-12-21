Simeone: 'Sörloth, farklı işler yapıyor'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ligde 3-0 kazandıkları Girona maçının ardından açıklamalarda bulundu.Simeone, maçın ardından Alexander Sörloth ve Norveçli golcünün son haftalarda yükselen performansıyla ilgili gelen soruya" yanıtını verdi.Girona ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Sörloth, 83 dakika sahada kaldı ve maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.Atletico Madrid forması altında bu sezon toplamda 21 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.