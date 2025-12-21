İşte Galatasaray'da orta saha listesi!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek istiyor.
FRANSA'DAN İKİ FUTBOLCU
Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan bazı isimler ortaya çıktı. Galatasaray'ın geniş listesinde Fransa Ligue 1'de forma giyen iki isim yer alıyor.
Bu isimlerden ilki Rennes forması giyen Djaoui Cisse iken sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim ise Lorient forması giyen Arthur Avom.
LİSTEDE BİR NUMARA
İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Andre ise Galatasaray'ın orta saha için transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
