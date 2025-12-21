Genç satranççılardan 4 dünya şampiyonluğu

Antalya'da düzenlenen Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda Türk satranççılar 4 dünya şampiyonluğu ve 4 derece elde ederek, 8 madalya ve 8 kupa kazandı.



Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğinde ilk defa düzenlenen FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası sona erdi. Şampiyona 33 ülkeden 134 sporcunun katılımıyla, gerçekleşti. Dünya çapındaki genç yetenekler hızlı satranç ve yıldırım 9-17 yaş arası kategorilerde oynadı.



4 ŞAMPİYONLUK 8 MADALYA

Şampiyonada Türkiye'nin ve dünya satrancının yakındaki takip ettiği Büyükustalar GM Yağız Kaan Erdoğmuş ve GM Ediz Gürel de mücadele etti. GM Yağız Kaan Erdoğmuş 15 Yaş Yıldırım Dünya Şampiyonu ve 15 Yaş Hızlı Satranç Dünya 2'ncisi oldu. GM Ediz Gürel, 17 Yaş Dünya Yıldırım Şampiyonu oldu.16-19 Aralık tarihleri arasında yapılan Hızlı Satranç Şampiyonasında ülkemizden 9 Yaş Kızlar'da Elif Defne Özer ve 13 Yaş Altı Genel kategorisinde FM Ali Gür Dünya Şampiyonu oldu. 15 Yaş Altı'nda GM Yağız Kaan Erdoğmuş 2'nci olurken, 13 Yaş Altı'nda FM Baver Yılmaz üçüncü olarak kupa ve madalya aldı. Türk satrancının genç süper yıldızlarından GM Ediz Gürel 17 Yaş Altı, GM Yağız Kaan Erdoğmuş ise 15 Yaş Altı Dünya Yıldırım Şampiyonu oldu.9 Yaş Kızlar'da Elif Eren 3'üncü, 11 Yaş Genel'de ise Ali Poyraz Uzdemir üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldular.Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, FIDE Dünya 9–17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın Antalya'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade ederek, şampiyona boyunca başarı gösteren tüm sporcuları tebrik etti.