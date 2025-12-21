21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
0-0DA
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
1-1DA
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
0-1DA
21 Aralık
Club Brugge-Gent
1-0DA
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-026'
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
1-026'
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
2-026'
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-127'
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Genç satranççılardan 4 dünya şampiyonluğu

Antalya'da düzenlenen Dünya Satranç Federasyonu Dünya 9–17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Şampiyonası'nda Türk satranççılar 4 dünya şampiyonluğu kazanarak toplam 8 madalya ve 8 kupayla büyük başarıya imza attı.

calendar 21 Aralık 2025 15:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Genç satranççılardan 4 dünya şampiyonluğu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalya'da düzenlenen Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda Türk satranççılar 4 dünya şampiyonluğu ve 4 derece elde ederek, 8 madalya ve 8 kupa kazandı. 

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğinde ilk defa düzenlenen FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası sona erdi. Şampiyona 33 ülkeden 134 sporcunun katılımıyla, gerçekleşti. Dünya çapındaki genç yetenekler hızlı satranç ve yıldırım 9-17 yaş arası kategorilerde oynadı.

4 ŞAMPİYONLUK 8 MADALYA



Şampiyonada Türkiye'nin ve dünya satrancının yakındaki takip ettiği Büyükustalar GM Yağız Kaan Erdoğmuş ve GM Ediz Gürel de mücadele etti. GM Yağız Kaan Erdoğmuş 15 Yaş Yıldırım Dünya Şampiyonu ve 15 Yaş Hızlı Satranç Dünya 2'ncisi oldu. GM Ediz Gürel, 17 Yaş Dünya Yıldırım Şampiyonu oldu.

16-19 Aralık tarihleri arasında yapılan Hızlı Satranç Şampiyonasında ülkemizden 9 Yaş Kızlar'da Elif Defne Özer ve 13 Yaş Altı Genel kategorisinde FM Ali Gür Dünya Şampiyonu oldu. 15 Yaş Altı'nda GM Yağız Kaan Erdoğmuş 2'nci olurken, 13 Yaş Altı'nda FM Baver Yılmaz üçüncü olarak kupa ve madalya aldı. Türk satrancının genç süper yıldızlarından GM Ediz Gürel 17 Yaş Altı, GM Yağız Kaan Erdoğmuş ise 15 Yaş Altı Dünya Yıldırım Şampiyonu oldu.

9 Yaş Kızlar'da Elif Eren 3'üncü, 11 Yaş Genel'de ise Ali Poyraz Uzdemir üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, FIDE Dünya 9–17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın Antalya'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade ederek, şampiyona boyunca başarı gösteren tüm sporcuları tebrik etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.