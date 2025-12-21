Trabzonspor, derbide Galatasaray'ı tek golle geçti!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray GAİN'i konuk etti.
Mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmayı başardı.
Trabzonspor'a zorlu karşılaşmada galibiyeti getiren golü 73. dakikada Natalia Oleszkiewicz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte iki takım da 33 puanda eşitlendi. Galatasaray GAİN, averaj üstünlüğü ile Trabzonspor'un üstünde 2. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Trabzonspor, Giresun Sanayispor'a konuk olacak. Galatasaray GAİN, Amed SK'yi ağırlayacak.
