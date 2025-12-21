Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 'ilk golün' önemi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide ilk golü atan takım 3 kez kaybetti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü derbi heyecanı yaşanacak. Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı.
Bu sezon Süper Lig'deki randevuda Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.
- Öne geçen takımın yenildiği maçlar
Geride kalan 10 sezonda Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 kez öne geçtiği maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de 2017-18 sezonunda o dönemki adı Vodafone Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe, Fernandao ile öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Ligde 2022-23 sezonundaki mücadele, derbi tarihine adını yazdırmayı başardı. Zorlu derbide Fenerbahçe, evinde 1-0 üstün duruma geçse de sahada 10 kişi kalan Beşiktaş, Nathan Redmond'ın yıldızlaştığı müsabakayı geriden gelerek 4-2 kazandı.
Öne geçen takımın kaybettiği üçüncü maç ise bu sezon oynandı. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlılar, ilk yarının ortalarında 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın 2. golünden birkaç dakika sonra Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle maçta dengeler değişti ve sarı-lacivertliler, zorlu derbiyi 3-2'lik galibiyetle geçti.
- Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçti
Taraflar arasındaki son 23 karşılaşmada Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçmeyi başardı.
Zorlu derbide son 10 sezonda 2 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 11 maçtan 5'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakaların 5'inde eşitliği bozamazken 1 maçı ise puansız tamamladı.
Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği 10 maçın 6'sını kazanırken 2'sini beraberlikle noktaladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 2 derbiden mağlubiyetle ayrıldı.
- Son 10 sezondaki tablo
Not: 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı hükmen 3-0 mağlup ettiği derbi listede yer almamıştır.
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (BJK-FB)
|İlk Gol
|27.09.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|3-2
|Simon Kjaer (Kendi kalesine) (BJK)
|29.02.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0-2
|Volkan Şen (FB)
|03.12.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|-
|05.02.2017
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|0-1
|Robin Van Persie (FB)
|11.05.2017
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Vincent Aboubakar (BJK)
|23.09.2017
|Ülker
|Süper Lig
|1-2
|Giuliano (FB)
|25.02.2018
|Vodafone Park
|Süper Lig
|3-1
|Fernandao (FB)
|01.03.2018
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|2-2
|Alvaro Negredo (BJK)
|24.09.2018
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|Ryan Babel (BJK)
|25.02.2019
|Vodafone Park
|Süper Lig
|3-3
|Gökhan Gönül (BJK)
|22.12.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1-3
|Max Kruse (FB)
|19.07.2020
|Vodafone Park
|Süper Lig
|2-0
|Domagoj Vida (BJK)
|29.11.2020
|Ülker
|Süper Lig
|4-3
|Vincent Aboubakar (BJK)
|21.03.2021
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Domagoj Vida (BJK)
|19.12.2021
|Ülker
|Süper Lig
|2-2
|Mesut Özil (FB)
|08.05.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Filip Novak (FB)
|02.10.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|0-0
|-
|02.04.2023
|Ülker
|Süper Lig
|4-2
|Enner Valencia (FB)
|09.12.2023
|Tüpraş
|Süper Lig
|1-3
|Edin Dzeko (FB)
|27.04.2024
|Ülker
|Süper Lig
|1-2
|Michy Batshuayi (FB)
|07.12.2024
|Tüpraş
|Süper Lig
|1-0
|Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)
|04.05.2025
|Ülker
|Süper Lig
|1-0
|Gedson Fernandes (BJK)
|02.11.2025
|Tüpraş
|Süper Lig
|2-3
|El Bilal Toure (BJK)