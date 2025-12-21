21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
14:30
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
15:30
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
15:30
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
15:30
21 Aralık
Club Brugge-Gent
15:30
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
16:00
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1DA
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
16:00
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
16:00
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
16:00
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
0-08'
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
14:30
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde "ilk golün" önemi

Son 10 sezonda oynanan 23 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk golü atan takım çoğunlukla kaybetmezken, sadece 3 maçta öne geçen taraf sahadan mağlup ayrıldı.

calendar 21 Aralık 2025 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 'ilk golün' önemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide ilk golü atan takım 3 kez kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü derbi heyecanı yaşanacak. Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı.


Bu sezon Süper Lig'deki randevuda Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.

- Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Geride kalan 10 sezonda Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 kez öne geçtiği maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda o dönemki adı Vodafone Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe, Fernandao ile öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-23 sezonundaki mücadele, derbi tarihine adını yazdırmayı başardı. Zorlu derbide Fenerbahçe, evinde 1-0 üstün duruma geçse de sahada 10 kişi kalan Beşiktaş, Nathan Redmond'ın yıldızlaştığı müsabakayı geriden gelerek 4-2 kazandı.

Öne geçen takımın kaybettiği üçüncü maç ise bu sezon oynandı. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlılar, ilk yarının ortalarında 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın 2. golünden birkaç dakika sonra Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle maçta dengeler değişti ve sarı-lacivertliler, zorlu derbiyi 3-2'lik galibiyetle geçti.

- Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçti

Taraflar arasındaki son 23 karşılaşmada Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçmeyi başardı.

Zorlu derbide son 10 sezonda 2 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 11 maçtan 5'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakaların 5'inde eşitliği bozamazken 1 maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği 10 maçın 6'sını kazanırken 2'sini beraberlikle noktaladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 2 derbiden mağlubiyetle ayrıldı.

- Son 10 sezondaki tablo

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-FB) İlk Gol
27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 3-2 Simon Kjaer (Kendi kalesine) (BJK)
29.02.2016 Ülker Süper Lig 0-2 Volkan Şen (FB)
03.12.2016 Ülker Süper Lig 0-0 -
05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 0-1 Robin Van Persie (FB)
11.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Vincent Aboubakar (BJK)
23.09.2017 Ülker Süper Lig 1-2 Giuliano (FB)
25.02.2018 Vodafone Park Süper Lig 3-1 Fernandao (FB)
01.03.2018 Vodafone Park Türkiye Kupası 2-2 Alvaro Negredo (BJK)
24.09.2018 Ülker Süper Lig 1-1 Ryan Babel (BJK)
25.02.2019 Vodafone Park Süper Lig 3-3 Gökhan Gönül (BJK)
22.12.2019 Ülker Süper Lig 1-3 Max Kruse (FB)
19.07.2020 Vodafone Park Süper Lig 2-0 Domagoj Vida (BJK)
29.11.2020 Ülker Süper Lig 4-3 Vincent Aboubakar (BJK)
21.03.2021 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Domagoj Vida (BJK)
19.12.2021 Ülker Süper Lig 2-2 Mesut Özil (FB)
08.05.2022 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Filip Novak (FB)
02.10.2022 Vodafone Park Süper Lig 0-0 -
02.04.2023 Ülker Süper Lig 4-2 Enner Valencia (FB)
09.12.2023 Tüpraş Süper Lig 1-3 Edin Dzeko (FB)
27.04.2024 Ülker Süper Lig 1-2 Michy Batshuayi (FB)
07.12.2024 Tüpraş Süper Lig 1-0 Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)
04.05.2025 Ülker Süper Lig 1-0 Gedson Fernandes (BJK)
02.11.2025 Tüpraş Süper Lig 2-3 El Bilal Toure (BJK)
Not: 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı hükmen 3-0 mağlup ettiği derbi listede yer almamıştır.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
