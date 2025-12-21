Paris Saint Germain, Fransa Kupası'nda son 16'da!

Fransa Kupası'nın son 32 turunda Paris Saint Germain, Fontenay'e konuk oldu.
Stade de la Beaujoire'de oynanan maçı Paris Saint Germain 4-0 kazandı.
PSG'nin gollerini 25'te Desire Doue, 34'te Ousmane Dembele(P), 53 ve 58. dakikalarda Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG, adını son 16'ya yazdırırken Fontenay ise Fransa Kupası'na veda etti.
