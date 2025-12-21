21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
14:30
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
15:30
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
15:30
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
15:30
21 Aralık
Club Brugge-Gent
15:30
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
16:00
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1DA
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
16:00
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
16:00
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
16:00
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
0-08'
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
14:30
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bordo-mavili ekip ve kırmızı-siyahlı takım arasında oynanan 72 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor.

calendar 21 Aralık 2025 13:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 73. kez karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında Ankara Eryaman Stadyumun'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde iki takım arasındaki 72 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.


Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 137 gol attı, kalesinde 67 gol gördü.

- Ankara'daki maçlar

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

- Son yenilgi 10 sezon önce

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı.

En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.

- En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.