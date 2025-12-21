Burhan Eşer: 'Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz'

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Yeşil-beyazlı ekip, Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.Oyuncuların pas ve top kapma çalışması yaptığı idman, taktik ağırlıklı geçti.Teknik direktör Burhan Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin üst sıralarında yer alan Amed Sportif Faaliyetler'in güçlü bir rakip olduğunu ve iyi oyuncularının bulunduğunu söyledi.Zor bir mücadele olacağını ifade eden Eşer,diye konuştu.