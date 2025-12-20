İngiltere Championship takımlarından Hull City, 22. hafta maçında West Bromwich Albion'ı ağırladı. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, West Bromwich Albion'ı 1-0 yenerek dördüncü sıraya yükseldi.
Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltı Oliver McBurnie kaydetti.
Hull City'de Amir Hadziahmetovic 46. dakikada, Babajide Akintola 72. dakikada ve Enis Destan ise 85. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde son üç maçını kazanan Hull City puanını 37'ye yükseltti. West Bromwich Albion 28 puanda kaldı.
İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City, Sheffield Wednesday'e konuk olacak.
