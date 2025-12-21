Galatasaray Daikin'den Göztepe deplasmanında kritik galibiyet!

Vodafone Sultanlar ligi'nin 13. haftasında Göztepe, Gakatasaray Daikin'i konuk etti.
Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray Daikin 3-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren setler sırasıyla 20-25, 17-25, 25-22 ve 21-25 şeklinde sonuçlandı.
Galatasaray Daikin bu galibiyetle birlikte 29'a yükseltirken Göztepe'nin puanı 9'da kaldı.
Galatasaray Daikin, gelecek hafta Aydın Büyükşehir Bld. deplasmanına gidecek. Göztepe ise Nilüfer Belediyesi'nin konuğu olacak.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
Göztepe: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)
Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25
Süre: 110 dakika
