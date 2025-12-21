Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Anderson Talisca

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılıp ligin ilk devresini galibiyetle tamamladı.



Sarı-lacivertli takımda Eyüpspor'a maçına ilk 11'de başlayan Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den Anderson Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR'ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.Fenerbahçe Anderson Talisca'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Sarı-lacivertli takım bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Süper Kupa'da Samsunspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da finale kalması halinde 10 Ocak 2026'daki maçta da oynaması beklenmiyor.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü derbide Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.Sarı-lacivertli takımda bu karşılaşmada sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, ve Anderson Talisca forma giyemeyecek.Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında olan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'ye ek olarak cezası bulunan Fred de kadroda olmayacak.Fenerbahçe, Ederson ile Jhon Duran'ın 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacağı açıklamıştı.