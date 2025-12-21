21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
14:30
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
15:30
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
15:30
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
15:30
21 Aralık
Club Brugge-Gent
15:30
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
16:00
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
13:30
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
16:00
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
16:00
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
16:00
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
14:15
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
14:30
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Anderson Talisca

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

21 Aralık 2025 11:12 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 11:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Anderson Talisca
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılıp ligin ilk devresini galibiyetle tamamladı.

 Sarı-lacivertli takımda Eyüpspor'a maçına ilk 11'de başlayan Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.



Fenerbahçe'den Anderson Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR'ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

TALISCA HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Fenerbahçe Anderson Talisca'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takım bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Süper Kupa'da Samsunspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da finale kalması halinde 10 Ocak 2026'daki maçta da oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü derbide Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımda bu karşılaşmada sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, ve Anderson Talisca forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında olan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'ye ek olarak cezası bulunan Fred de kadroda olmayacak.

Fenerbahçe, Ederson ile Jhon Duran'ın 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacağı açıklamıştı. 

