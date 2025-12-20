20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-290'
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
1-053'
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
1-0DA
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
2-0DA
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1DA
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-0DA

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçının ardından transfer gündemiyle ilgili konuştu.

20 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının bir bölümünde transfer çalışmalarına değinen Yalçın, "Görüştüğümüz oyuncular var. Serkan konuşuyor sürekli. 4-6 oyuncu düşünüyoruz. Ne kadarını alabiliriz, ne şartlarda alabiliriz zaman gösterecek. Mutlaka 5-6 takviye yapmamız lazım. Yeterli mi? Değil. Yazın bir o kadar daha takviye gerekecek." dedi.

Taraftara hak verdiğini ifade eden tecrübeli antrenör, "Hedefe oynamak istiyorsak güçlü kadroyla taraftarımızın önünde olmalıyız. Taraftarımız haklı ama kadronun da buna karşılık verecek seviyede olması gerekiyor. Bir takımda güç dengesi önemlidir. İnşallah bunu zamanla sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, sözlerini, "Çok acı çektik ilk yarı, taraftarımız da biz de çektik. Biz içeride, kenarda çok zorlanıyoruz. Oyuncu değiştirirken kenarda ekiple 15 dakika kavga ediyoruz. Bu kadar zor olmamalı. İnşallah düzeleceğiz." diyerek noktaladı.

"A PLUS OYUNCULAR VAR; GÖRÜŞTÜK ANLAŞTIK"

Basın toplantısında transfer ile ilgili gelen soruya Sergen Yalçın, "Devre arası transferi çok zordur. Yazın elimizde çok seçenek olur. Sezondan çalışıp geldiğimiz için seçenekleri değerlendiririz. Devre arasında alacaklarımız takımlarında oynayan ve ciddi rakamlı maliyeti olan oyuncular. 3-4 gün içinde başkanla bir toplantı yapacağımızı düşünüyorum. 'Oyuncuları nasıl alabiliriz?' diye şu an konuşma aşamasındayız. Kampa yetişir mi? İnşallah. Ekonomimiz eğer uygunsa A plus oyuncu alırız, görüştüğümüz ve anlaştığımız oyuncular var. Bu ekonomiyle ilgili bir durum. Biz oyuncuları bulduk, ekonomimiz uygun olursa iyi oyuncular alacağız. Bu planlamayı Serkan Reçber'le ben yapıyorum. Bundan sonraki tüm sorumluluk bizim olur ve hesabı biz veririz. Rakamlar çok kolay rakamlar değil. Belli bir seviyenin üstündeki rakamlar. Bir takımın oynayan oyuncusunu devre arasında alamazsınız. 5-6 oyuncu değiştirmeyi planlıyoruz. Kendi planlarımızdaki oyuncuları alamazsak oyuncu almayacağız. Alacaklarımızın taraftarın beklentisini karşılaması gerekiyor." cevabını verdi.


