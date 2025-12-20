20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-290'
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
1-053'
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
1-0DA
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
2-0DA
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1DA
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-0DA

Recep Uçar: "1 puanı alabilirdik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2025 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: '1 puanı alabilirdik'
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, müsabakanın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Aslında buraya iyi bir oyun oynayıp, iyi bir sonuçla devreye girmek amacıyla gelmiştik. İstediğimiz oyunu ilk yarıda tam manasıyla sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlarla 1 puanla dönebileceğimiz bir oyun vardı. Maça iyi giremedik ama o bölümlerde bile birkaç şutumuz vardı. Final koşularını ve final paslarını kötü kullandık. Beşiktaş'ın da bizim kaybettiğimiz top sonrasında Abraham'ın ve Orkun'un şutu vardı." diye konuştu.

Puan alabilecekleri pozisyonlar ürettiklerini kaydeden Uçar, "İkinci yarıda bireysel hata yaptık. Yediğimiz gol sonrası değişikliklerle oyuna dokunmaya çalıştık. Son dakikalarda bile golü bulabilirdik. Gerçekçi olmak gerekirse 1 puan alabilirdik. Çıkaracağımız dersler var. Buradan daha farklı dönmeyi ümit ediyordum. Planladığımız oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maçtı. Puan alabilecek pozisyonlar ürettiğimiz bir maçtı, üzgünüm. Devre arasına mutlu girmek istiyorduk. İkinci yarı yapacağımız kamplar ve tekrarlarla oyunu geliştirip bireysel performansları yukarı çıkarıp taraftarımızı memnun edecek oyunlar oynayıp arzu ettiğimiz puanları da alıp daha yukarısı için uğraşacağız. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


Beşiktaş'ın analiz ettikleri gibi oynadığını söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Ön alan baskısıyla oynayacaklardı. Baskıyla alakalı çıkış planlarımız vardı. Zaafları olan bir takım Beşiktaş. Kurguladığımız oyunu icra ederken basit hatalarımız oldu. Daha iyi oyun bekliyorduk. Beşiktaş'ta çok iyi mücadele etti, çok istekliydi. Eyüp maçındaki mücadele seviyesine çıkamadık." değerlendirmesinde bulundu.

 
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.