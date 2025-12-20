20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
17:00
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
0-034'
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
16:00
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
15:30
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
16:00
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-172'
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-174'
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Guardiola'dan geleceği için şaşırtıcı sözler

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Guardiola'dan geleceği için şaşırtıcı sözler
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, geleceğiyle ilgili konuştu.

Başarılı teknik adam, "Manchester City bir sonraki teknik direktörü için hazırlıklı olmalı. Ben tuhaf biriyim ve bir sabah uyanıp, "Gidiyorum." diyebilirim. Hazırlıklı olmalılar ama ben ayrılacağım diye bir şey yok." dedi.

Sözlerine devam eden ve geleceğiyle ilgili çıkan haberleri değerlendiren Guardiola, "Manchester City'de mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Son yıllarda bu konuda birçok haber çıktı. Tek söyleyebileceğim, burada kalmak istediğim. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.


Pep Guardiola'nın Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ENZO MARESCA'DAN YALANLAMA

The Athletic, geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin, Guardiola'nın yaz aylarında ayrılık ihtimaline karşılık yeni teknik direktör için çalışmalara başladığını duyurdu.

The Athletic'te yer alan haberde, Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın da Guardiola sonrası Manchester City'nin adaylarından biri olduğu belirtildi.

Enzo Maresca ise Chelsea ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olduğunu söyledi ve hakkındaki Manchester City haberlerini yalanladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 20 28 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 15 32 15
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
