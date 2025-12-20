Galatasaray'dan Atletico ile temas: Griezmann

Galatasaray yönetimi, ikinci yarı öncesinde kadroyu güçlendirmek adına özellikle orta saha ve hücum hattındaki alternatifleri artırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iki isim ön plana çıkarken, listedeki yıldız oyunculardan biri dünya futbolunun önemli isimleri arasında yer alıyor: Antoine Griezmann.

21 OCAK'TA TEMASA GEÇİLECEK

Atletico Madrid ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız forvet için sarı-kırmızılı yönetimin yol haritasını belirlediği öğrenildi. Galatasaray, transferin şartlarını netleştirmek ve olası bir hamle için zemin hazırlamak adına temaslarını sıklaştırma kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak'ta Atletico Madrid'i konuk edecek olan Cim Bom, bu karşılaşmayı fırsata çevirmek istiyor.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, İstanbul'da Atletico Madridli yetkililerle bir araya gelerek Griezmann transferi için pazarlık masasına oturması bekleniyor.