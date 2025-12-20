20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
17:00
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
14:30
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
16:00
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
15:30
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
16:00
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
13:30
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
13:30
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Timberwolves Thunder'ı devirdi, Wembanyama tarihe geçti

Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın kritik üçlüğüyle son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup etti. Gecenin bir diğer öne çıkan gelişmesinde ise Victor Wembanyama, art arda 100 maçta en az 1 blok yaparak NBA tarihine geçti.

Timberwolves Thunder'ı devirdi, Wembanyama tarihe geçti
NBA son şampiyonu Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 112-107 mağlup oldu.
 
Target Center'da oynanan maçta Anthony Edwards'ın maçın bitimine 38.5 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 108-107 öne geçen Timberwolves, bu sezon 18. galibiyetini aldı. İlk 25 maçında sadece 1 kez yenilerek sezona çok iyi bir başlangıç yapan Thunder ise toplamda üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
 
Anthony Edwards'ın 26 sayı, 12 ribauntla katkı sağladığı Timberwolves'ta, Julius Randle 19, Donte DiVincenzo ve Naz Reid 15'er sayı, Rudy Gobert 14 ribauntla oynadı.
 
Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayı, 7 asistlik performansı Thunder'a yetmedi.
 
Timberwolves'un başantrenörü Chris Finch, ilk çeyrekte bazı kararlara itiraz etmesi üzerine oyundan atılırken, yardımcıları ve takım güvenliği tarafından güçlükle sakinleştirildi.
 
- Wembanyama'dan 100 maçlık seri
 
San Antonio Spurs'ün deplasmanda Atlanta Hawks'ı 126-98 yendiği maçta Victor Wembanyama, en az 1 blok yaptığı art arda 100. normal sezon maçını oynadı.
 
Hawks karşısında 26 sayı, 12 ribaunt, 2 blokluk performans sergileyen Spurs'un pivotu, en son 10 Ocak 2024'te Detroit Pistons'a karşı oynadığı maçı bloksuz tamamlamıştı.
 
NBA'de daha önce Patrick Ewing en az bir blokla 145, Dikembe Mutombo da 116 maçlık seri yakalamıştı. Blokların 1973-1974 sezonunda resmi istatistik haline geldiği NBA'de rekor 3 bin 830 blokla Hakeem Olajuwon'a ait.
 
- Adem Bona da parkedeydi
 
Philadelphia 76ers'da milli basketbolcu Adem Bona, New York Knicks karşısında parkedeydi.
 
Maçta 14:46 dakika sahada kalan Bona, 3 sayı, 2 ribaund ve 3 blok ile takımına katkı sağladı.
